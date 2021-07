Apenas o novo RioCard de Vale Transporte será lido nos validadores - Divulgação

Publicado 01/07/2021 11:36 | Atualizado 01/07/2021 11:48

Rio - O sistema BRT, ônibus comuns e vans legalizadas do Rio não aceitarão mais os cartões antigos de vale transporte a partir deste sábado. Nesta sexta-feira será concluída a atualização dos validadores de todos os transportes de caráter público e coletivo do Rio de Janeiro. Segundo a RioCard, a expectativa é efetuar a troca de cerca de 40 mil cartões antigos de clientes que deixaram para a última hora.

Para realizar a substituição, a RioCard montou um o esquema especial de atendimento em estações de maior movimento do BRT, terminais de ônibus convencionais e lojas Riocard Mais na cidade do Rio. Já aqueles que perderem o prazo, até sexta-feira, deverão se dirigir a uma das lojas Riocard Mais. A troca é apenas para cartões VT, já que o tipo Expresso já foi substituído e não há data marcada para os modelos de gratuidade (Escolar, Sênior e Especial).

Segundo a RioCard, a medida é necessária para a evolução do sistema de bilhetagem eletrônica - o cartão Riocard Mais é o único aceito em todos os modais e pode ser utilizado em 43 cidades do Estado do Rio de Janeiro. Mais de 1,3 milhão de cartões antigos do tipo VT já foram substituídos pelo novo modelo, na cor laranja, desde a retomada do sistema de troca gratuita em outubro de 2020.

"Entramos na última etapa de atualização dos validadores, um momento importante para a evolução do sistema da Riocard Mais. Desde o início, optamos por um processo gradual, dividindo o Estado por regiões, justamente para evitar transtornos aos clientes. É preciso lembrar que a troca dos cartões não termina na sexta-feira, mas o cartão antigo precisa ser substituído por conta da atualização dos equipamentos de leitura", esclarece a gerente de Marketing da Riocard Mais, Melissa Sartori.

A Riocard também divulgou o site ondeestamos.riocardmais.com.br para informações sobre a localização das equipes de trocas de cartões. As lojas Riocard Mais funcionarão em dias úteis até as 19h com distribuição de senhas. Além disso, postos de troca em terminais rodoviários no Rio e Região Metropolitana, foram planejados. Em caso de dúvidas, a empresa disponibiliza o atendimento virtual Tomais pelo WhatsApp (2127-4000) e o site https://www.cartaoriocard.com.br/rcc/institucional/trocavt para consulta de prazos.

Os cartões que não forem trocados no prazo determinado (sexta-feira, dia 2 de julho) serão desabilitados para uso no transporte público. O saldo restante no cartão antigo será transferido automaticamente para o novo cartão Vale-Transporte quando o cliente concretizar a substituição dos modelos em uma das lojas Riocard Mais.

