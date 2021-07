Arcos da Lapa, Região Central, Rio de Janeiro, Brasil. Arquivo - Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 11:18

Rio - Há 10 anos o inverno dos cariocas não era tão gelado. Na madrugada desta quinta-feira (1), o município do Rio registrou a temperatura de 8,7°C na Estação Vila Militar, na Zona Oeste, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A última vez que o frio foi mais intenso foi em 2011, quando os termômetros registraram no mesmo bairro o valor de 8,1°C.

A tendência é que para os próximos dias a temperatura suba. Para esta quinta-feira (1), a previsão é que o dia seja parcialmente nublado e sem chuvas, com ventos fracos ou moderados. Hoje a capital fluminense pode registrar a máxima de 23°C, segundo o Alerta Rio.



Na sexta (2), a máxima é de 25°C e a mínima se mantém em 11°C. O sábado será mais quente, com temperatura entre 13°C e 27°C. Não há previsão de chuva até segunda-feira (5), pois o município está sob a influência de um sistema de alta pressão, mas haverá variação de nebulosidade.



Hoje é o último dia do alerta de ressaca emitido pelo Centro de Operações (COR), com as ondas nas praias da capital podendo chegar entre 2,5m a 3m de altura.