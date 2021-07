Momento da prisão de Adriano do Nascimento. - Reprodução

Momento da prisão de Adriano do Nascimento.Reprodução

Publicado 01/07/2021 10:20 | Atualizado 01/07/2021 10:25

Rio - Um homem foi preso nesta quarta-feira acusado de realizar roubos e aliciar menores de idades na comunidade do Chacrinha, no bairro Praça Seca, Zona Oeste do Rio. Identificado como Adriano do Nascimento, o homem foi capturado por agentes da 17ª DP (São Cristóvão) na Rua Florianópolis.

Contra ele constava um mandado de prisão condenatória expedido pela Vara de Execuções Penais da Capital (VEP-RJ). O preso foi levado para a 17ª DP (São Cristóvão), onde o caso foi registrado, e depois encaminhado para o sistema prisional.