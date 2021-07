Pagamento abrange todos os servidores da ativa, aposentados e pensionistas do município - Daniel Castelo Branco

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 01/07/2021 06:00

O pagamento de metade do 13º salário será feito no próximo quinto dia útil, ou seja, 7 de julho, para cerca de 176 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas da Prefeitura do Rio. O depósito será feito no mesmo dia de quitação da folha salarial de junho.

O crédito para os funcionários da ativa engloba todos que são vinculados à Administração Direta, fundações públicas e autarquias, informou a Secretaria de Fazenda e Planejamento. Apenas os celetistas das empresas públicas não receberão nesse momento, pois possuem regras próprias para o pagamento do abono.