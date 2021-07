Fotos dos grampos apreendidos com os suspeitos. - Divulgação

Rio - Agentes da SuperVia que faziam ronda de rotina flagraram dois homens furtando parafusos dos trilhos nas proximidades da estação Campos Elíseos (ramal Saracuruna) por volta das 9h30 desta quinta-feira. Com eles havia alguns parafusos já removidos da via férrea. A concessionária acionou imediatamente o Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) da Polícia Militar e os suspeitos foram conduzidos para a delegacia mais próxima.



Em função desta ocorrência, a SuperVia precisou realizar vistoria no local e a circulação de trens foi suspensa no trecho Gramacho-Saracuruna e nas extensões Vila Inhomirim e Guapimirim, das 9h30 às 11h de hoje. A situação foi normalizada e, neste momento, a operação é realizada em todo o ramal. De acordo com a concessionária, os clientes foram informados por meio de seus canais oficiais.



A Supervia informou que lamenta os transtornos causados pelas constantes ocorrências de segurança pública, como furtos de cabos, grampos e parafusos dos trilhos, além de outros materiais do sistema ferroviário. O número de registros de furtos de grampos de fixação dos trilhos, por exemplo, nos cinco primeiros meses desse ano, foi mais que o dobro dos casos de todo o ano passado. Nesse período, foram registrados 15 furtos no sistema ferroviário, totalizando cerca de 3.290 grampos retirados dos trilhos. Em todo o ano de 2020, houve seis ocorrências desse tipo, quando criminosos furtaram 1.602 grampos.



A concessionária explica que os grampos são fundamentais para a operação, pois servem para fixar os trilhos aos dormentes. A retirada pode deixar a linha férrea vulnerável e colocar a circulação dos trens em risco. Por medida de segurança e como consequência do furto, os trens passam a circular com velocidade reduzida na região até que novos grampos sejam instalados. Em casos mais graves, como este, quando são furtadas peças em sequência, a circulação precisou ser interrompida para evitar descarrilamentos.

A SuperVia ainda ressaltou que de acordo com o contrato de concessão, a segurança pública nos trens e estações é uma atribuição do Governo do Estado, que atua por meio dos seus órgãos policiais. Os agentes da concessionária realizam rondas diárias e acionam a polícia sempre que necessário. Por vezes, essas ações resultam em prisões ou detenções.

A frequência de roubos

No último dia 25 de junho, um suspeito foi flagrado pelos funcionários da concessionária furtando grampos dos trilhos nesta mesma região. Ele também foi conduzido pela Polícia Militar para a delegacia. Criminosos que forem pegos extraindo materiais do sistema ferroviário, ou praticando qualquer ato que destrua ou danifique a linha férrea total ou parcialmente, podem responder pelo crime de perigo de desastre ferroviário, e receber a pena de reclusão, de dois a cinco anos, e multa.



A empresa afirmou que registra os casos em delegacias e tem reportado a situação, com frequência, às demais autoridades públicas competentes, reforçando a necessidade de operações de fiscalização em ferros-velhos clandestinos, que atuam como receptadores dos materiais furtados. Além disso, a SuperVia mantém diálogo com as forças de segurança pública do estado para intensificação das atividades de patrulhamento ostensivo no sistema e mitigação dos impactos operacionais.