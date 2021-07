Cremerj promove doação de sangue em sua sede - Divulgação

Cremerj promove doação de sangue em sua sedeDivulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 12:09

Rio - O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) promove, nesta quinta-feira, uma campanha de doação de sangue, em sua sede, no bairro de Botafogo, na Zona Sul do Rio. A ação é em parceria com o Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio).

De acordo com o Hemorio, no ano de 2020, houve uma queda no número de bolsas de sangue de 4,4%, se comparado com 2019. Por conta disso, o Cremerj decidiu abrir a sua sede, das 10h às 15h, para médicos, estudantes de medicina e toda a população que desejar realizar a doação. Para evitar aglomerações, quem se interessar poderá fazer um agendamento pelo site do conselho

Publicidade

“Todo dia é importante para doar sangue, mas a pandemia trouxe uma mudança no hábito das pessoas de sair de casa e entendemos isso, sabemos que foi necessário. Infelizmente, isso também acabou impactando os bancos de sangue e houve uma queda. Esta é uma forma que encontramos de auxiliar o Hemorio nesta missão tão importante que vai além da solidariedade, que ajuda a salvar vidas. Então, quem puder, participe”, destacou o presidente do Cremerj, Walter Palis.

Local: Sede do Cremerj, no auditório Júlio Sanderson – Praia de Botafogo, 228

Publicidade

Em caso de dúvidas sobre doação de sangue, ligue para 0800-282-0708 (Disque-Sangue)