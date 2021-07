Taxi - Arquivo - Divulgação

Publicado 01/07/2021 11:50

Rio - O Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro (Ipem-RJ) lança na sexta-feira (2) o novo selo de segurança “Ande de Táxi Legal”, que será utilizado nos 33 mil táxis que rodam atualmente no estado. Deste total, 30 mil são da capital fluminense. O objetivo da ação é dificultar a ação de taxistas piratas.

De acordo com o diretor técnico do Ipem, Rogério Berruezo, o novo selo terá sete itens de segurança para evitar possíveis fraudes. A identificação dele só poderá ser feita por fiscais da Diretoria de Táxis do instituto, que utilizarão equipamentos com luz ultravioleta para realizar a leitura do código de barras e demais lacres de segurança no selo.

“O novo selo será afixado do lado direito do para-brisa dianteiro do veículo, facilitando a identificação por parte do usuário de que se trata de um veículo legalizado. Com esse selo, tenho certeza que será quase impossível algum tipo de fraude, já que ele também se desfaz caso haja a tentativa de ser retirado do local onde foi colado”, explicou.

Para impedir que veículos circulem ilegalmente ou com uma dupla autorização, o Ipem passará a se basear em um cadastro único com todos os dados dos proprietários dos veículos, que serão fornecidos pelas prefeituras.

Durante o evento de lançamento do selo que acontece amanhã, na sede do Ipem, em Piedade, Zona Norte do Rio, estarão presentes o governador Cláudio Castro, o presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano, e o presidente da Comissão de Transportes da Alerj, deputado Dionísio Lins.