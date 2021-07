Operação conjunta mira irregularidades em ferros-velhos na Radial Oeste - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Por Anderson Justino

Publicado 01/07/2021 10:17 | Atualizado 01/07/2021 12:04

Rio - A Prefeitura do Rio e as polícias Civil e Militar realizam uma operação para combater irregularidades em ferros-velhos na Radial Oeste, na manhã desta quinta-feira. Até a última atualização, um ferro-velho que funcionava sem alvará havia sido fechado. Não há informações de prisões.

A operação tem como principal objetivo coibir o comércio de materiais oriundos de furtos, principalmente cobres furtados na rede elétrica da SuperVia.

"A gente começa hoje um programa de forma definitiva. Não vamos parar. Não vai ser uma ação isolada, será um projeto definitivo para combater irregularidades e recuperar nossa cidade", garantiu o secretário municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

A operação se estende para outros bairros como Honório Gurgel, Rocha Miranda e Turiaçu, na Zona Norte.

Em nota a Polícia Militar informou que policiais do 6º BPM (Tijuca) participam da operação que conta também com o apoio da Ligth, concessionara de energia elétrica, que tenta identificar possíveis pontos de ligações clandestinas.

De acordo com a SuperVia, a circulação do trnes é constantemente afetada por causas externas como furtos de materiais, vandalismo e tiroteios.

Nesses cinco primeiros meses do ano, a concessionária registrou 161 casos de furtos de cabos de sinalização e de rede aérea, o que representa mais que o triplo do mesmo período do ano passado. "Somente de janeiro a maio de 2021, foram furtados mais de 12 mil metros de cabos, causando um prejuízo de R$ 899 mil".

"Do início do ano até a primeira quinzena de junho, a circulação dos ramais já foi prejudicada 60 vezes devido a furto de cabos e 36 vezes em função de furto de grampos, peças que fixam os trilhos aos dormentes. Nessas ocasiões, os trens precisaram aguardar ordem de circulação, o que gerou atrasos, ou a operação precisou ser parcialmente suspensa".