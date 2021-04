Gabriel Monteiro Reprodução / Internet

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 11:53

Rio - O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) denunciou o vereador e youtuber Gabriel Martins (PSD-RJ) por abuso de autoridade. O conselho também entrou com uma representação no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

Na última quarta-feira (31), o parlamentar publicou um vídeo em seu canal no Youtube, que aparece dando voz de prisão para uma médica em uma UPA da Zona Norte do Rio. Segundo ele, a médica estava dormindo em uma sala enquanto havia uma fila de pacientes para atendimento. A profissional foi levada para uma delegacia, onde foi feito registro de ocorrência e, em seguida, foi liberada.

Publicidade

"Em relação ao vereador, o Conselho esclarece que a atitude tomada se deve a abordagem inadequada do próprio, caracterizando possível abuso de autoridade. O Conselho repudia qualquer tipo de desvio de trabalho do profissional médico, caso ocorra, e reitera que qualquer denúncia será apurada com zelo, seguindo os ritos necessários", informaram em nota.

O conselho ainda ressaltou que preza pela "boa prática médica e como órgão fiscalizador da medicina no estado do Rio de Janeiro irá apurar qualquer tipo de irregularidade".

Publicidade

Segundo o Cremerj, qualquer pessoa pode registrar uma denúncia na entidade, caso discorde do tipo de assistência recebida em alguma unidade de saúde.

Nas redes sociais, o vereador se manifestou, no último domingo (4) e se defendeu contra as acusações do Cremerj. "Eu super respeito quem não é adepto ao meu trabalho, minhas crenças, meus sonhos. Mas ser a favor da minha PRISÃO por eu flagrar médicos cometendo CRIMES contra os mais POBRES, não é certo! Enquanto eu tiver livre irei lutar contra a MÁFIA DA SAÚDE, não sei até quando!".

Publicidade

Ele seguiu se defendendo e falou sobre uma possível ação pública. "Se condenado terei que pagar MEIO MILHÃO de reais por TRABALHAR no feriadão. Sinceramente, sei nem o que falar. Perder todos os bens por lutar pelo mais pobre. Podem tirar tudo de mim, menos minha fé e vontade de ajudar minha população", escreveu.