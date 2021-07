Prédio da Central do Brasil - Arquivo - Daniel Castelo Branco / Arquivo / Agência O Dia

Por Jorge Costa*

Publicado 01/07/2021 12:11 | Atualizado 01/07/2021 14:35

Rio - Bairros da Região Central do Rio ficaram sem energia elétrica na manhã desta quinta (1). Os primeiros registros começaram às 11h e até o momento não há informações sobre o que provocou a falta de luz. A Light informou que a energia foi restabelecida em todos os pontos da cidade por volta do meio-dia.

O estagiário de administração, Samuel Amorim trabalha no Largo da Carioca, na Região Central, e disse que muitas pessoas não puderam continuar realizando as atividades em função do problema.

"Muita gente foi embora por conta disso, o prédio ficou bem cheio e vi algumas lojas com funcionários na frente. Não teve como eu saber de muito como ficou a rua pois trabalho no 23° andar. Aqui ficamos sem conseguir trabalhar e sem conseguir salvar as atividades na rede por não ter internet", explicou.

A Light informou que irá apurar os motivos que provocaram a falta de luz.

*Estagiário sob supervisão de Cadu Bruno