Homem foi encaminhado para a 76ª DP (Niterói) - Divulgação/Prefeitura de Niterói

Homem foi encaminhado para a 76ª DP (Niterói)Divulgação/Prefeitura de Niterói

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 14:48

Rio - A Coordenadoria de Apoio ao Serviço Social (CASS) da Guarda Municipal de Niterói prendeu, na quarta-feira (30), um homem que agrediu com um golpe na cabeça e tentou roubar uma mulher na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Niterói, Região Metropolitana do Rio. Segundo a Polícia Civil, o bandido, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal e tentativa de furto.

A Prefeitura de Niterói informou que os agentes da CASS foram avisados pelo Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) sobre a ação. Após buscas, o criminoso foi detido na Rua Coronel Gomes Machado, também no Centro da cidade.

Publicidade

O homem foi encaminhado para a 76ª DP (Niterói), onde os agentes constataram que ele havia sido responsável por alguns furtos na região e já tinha várias passagens na polícia pelo mesmo crime. A vítima de agressão o reconheceu na delegacia.

Segundo a Prefeitura, ele foi identificado pelas equipes a partir da descrição do Cisp: homem vestindo casaco laranja, com uma faixa cinza na cabeça.

Publicidade

O preso foi encaminhado ao sistema penitenciário e vai responder por roubo e agressão.