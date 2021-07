Prisão foi feito pelo setor de homicídios da 146ª DP (Guarus), com do Destacamento de Polícia Ostensiva (DPO) - Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 15:17

Rio - Um homem apontado como autor de cinco homicídios foi preso, na manhã desta quinta-feira (1), em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Emerson Rodrigues Pereira Ramos, de 22 anos, o Bigu, cometeu os crimes neste ano em Travessão, distrito do município, e foi encontrado por policiais civis do setor de homicídios da 146ª DP (Guarus), com apoio de policiais militares do Destacamento de Polícia Ostensiva (DPO) na região.