Juliette e JulienneReprodução/Montagem

Publicado 02/07/2021 11:21

Rio - Na manhã desta sexta-feira (2), Juliette fez uma homenagem para a sua irmã Julienne, que faleceu há 14 anos por causa de um AVC.

Em uma postagem no Instagram, a campeã do BBB 21 publicou uma foto da irmã com um emocionante texto. "Era dia 02/07 e você virava uma estrela. Prometi que te faria sorrir. Espero que esteja orgulhosa. Você vive em mim", escreveu.

Julienne faleceu aos 17 anos. No primeiro episódio do documentário "Você nunca Esteve Sozinha", da Globoplay, a relação de amor e amizade entre Juliette e Julienne é o destaque do registro.