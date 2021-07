Caio, BBB21, big brother brasil - Reprodução/divulgação/Globo

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 19:07

A fama de caloteiro de Caio Afiune rendeu ao ex-BBB ser garoto-propaganda do Serasa. Mas, segundo o fazendeiro, os dias de dívida ficaram para trás. Em entrevista a Danilo Gentilli, no "The Noite", Caio garante que já pagou tudo.

"Graças a Deus, na primeira semana... Agora quero continuar com as minhas coisas do agronegócio".

Assim que entrou no "BBB 21", foi descoberto que Caio havia acumulado uma dívida de 28 cheques sem fundo. O valor, segundo reportagens da época, girava em torno de R$ 37 mil.