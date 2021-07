Rubinho Barrichello - Reprodução de internet

Publicado 02/07/2021

Rio - Rubinho Barrichello, de 49 anos, participou do podcast "Papagaio Falante", de Sérgio Mallandro, e falou sobre as dificuldades para administrar o dinheiro que ganhou como piloto da Fórmula 1. Ele relembrou a época em que comprou um jatinho de 27 milhões de dólares.

"Eu tive uma infância muito humilde. Um tênis por ano, mas nunca me faltou nada. Aquilo me ensinou a dar valor quando eu tive. Nunca fui um cara abusado no dinheiro. Eu cheguei a ter um avião, que era um sonho de consumo. Aquilo acabou com metade do meu dinheiro. Valeu a pena? Valeu. Eu estive em todos os momentos com meus filhos, de festas. Não me arrependo de nada. Meus filhos estavam comigo em todos os momentos de raça. Vejo meu filho, Dudu, passando muita dificuldade sozinho, por causa da pandemia. É difícil, mas vale a pena", disse.

O jatinho citado por Barrichello era um Legacy 600, da Embraer, comprado em 2006. Na época, a aeronave custava 27 milhões de dólares, o que corresponde a 136 milhões de reais na cotação atual.