Nanda Costa e Lan Lanh estão grávidas de gêmeasdivulgação/@duhartefotografia

Publicado 02/07/2021 17:14

Rio - À espera de gêmeas, Nanda Costa e Lan Lanh tem enfrentado uma série de ataques nas redes sociais, desde o anúncio de que a atriz de 34 anos está grávida de cinco meses . Nesta sexta-feira (2), o casal decidiu responder um dos comentários que mais recebe com um vídeo em tom de deboche, publicado no Instagram das artistas.

"Suas filhas não vão ter pai?", diz a legenda que aparece no início do vídeo. As duas fazem sinal de "não" e, em seguida, são exibidas diversas fotos de famílias formadas por duas mães e seus filhos. A compilação inclui a imagem de Cássia Eller com seu filho, Francisco, e sua companheira, Maria Eugênia.

"Segura meu Clã! Nossas famílias existem", declara Nanda na legenda da publicação. A atriz aproveitou para promover a canção que será lançada pela esposa na próxima sexta-feira, dia 9, intitulada "Duas Mães". "Mais um presente que a mãe das minhas filhas me deu!", completou a artista.

