Publicado 02/07/2021 17:12 | Atualizado 02/07/2021 17:14

A viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra e a ex-namorada do cantor, Evelin Gusmão, trocaram farpas pelas redes sociais nesta sexta-feira.

"Tem que ter dó. Para de ser louca, falsa e fingida, achar que amor se compra (...). Não quero nada de ninguém, só o que é meu. Você sabe o que é meu. Você quer mídia? Estou te dando. Quando você falar de mim, me marca! (...) Sua sem noção! O amor se compra quando se trata de você, de mim não. Para de falar de mim! Se eu abrir a boca, eu tomo seu castelo! Se eu começar a falar... Vocês vão ver o que é papo reto", começou Deolane



Ao ver os Stories de Deolane, Evelin rebateu: "Você gosta de pisar nas pessoas. Xingou minha filha de piolhenta, falou que a perna dela era torta, falou dos olhos dela. (...) Eu não tenho plástica, não sou perfeita. Mas eu tenho humildade! Agora vamos lá, dona Deolane, ricaça. Você não falou para mim: 'Eu tenho 3 babás'. (...) O Kevin deve estar muito triste de saber disso. O Kevin mesmo, a família dele, nunca falou disso para mim. Sempre me elogiou como mãe. Vou conversar com meu advogado, o carro está aqui. As pessoas estão xingando a minha filha (...) Você é uma vergonha".

"Porca é você! Para de distorcer as coisas, ridícula!", respondeu Deolane.

Na quinta-feira, Deolane foi marcada em uma publicação sobre o aniversário de Soraya (filha do cantor) e Evelin pediu para o fã clube não marcar a advogada. "Me poupe, manda para ela isso aí. Ela nem sabe que minha filha existe. Ela nem faz parte da vida da minha filha", disse Evelin.