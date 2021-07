Thalita Carauta - TV Globo / Paulo Belotte

Publicado 02/07/2021 19:43 | Atualizado 02/07/2021 19:45

Após discutir com um paparazzi em um Shopping do Rio de Janeiro (RJ), a atriz Thalita Carauta usou as redes sociais nesta sexta-feira (2) para fazer um desabafo e criticar o trabalho dos profissionais.



A reclamação aconteceu porque Thalita foi flagrada por um fotógrafo saindo de uma sala de cinema. "Paparazzi. Pra mim, essa palavra significa fofoqueiro em desserviço. É bem diferente de jornalista, uma profissão que admiro e acho bem séria. É preciso que se entenda de uma vez por todas que um artista tem uma PROFISSÃO pública. Mas a sua vida continua pessoal, privada e particular. Ninguém tem o direito de divulgar uma imagem da sua vida pessoal sem sua autorização. Abri a porta do cinema, recebi uma chuva de flashs.", iniciou Thalita Carauta.



A atriz ainda desabafou por causa do tipo de abordagem dos profissionais. "Não existe, para essas pessoas 'com licença', 'boa noite', nada que se aproxime do que eu chamo de educação. Eu só acredito e apoio a Imprensa que nos concede informação útil e de conteúdo esclarecedor", continuou.



Por fim, Thalita Carauta classificou como "invasão de privacidade" o trabalho feito pelo paparazzi. "Ações como desse paparazzi, pra mim, se chama invasão de privacidade. Inclusive de pessoas que estavam ao meu lado que nem profissão pública tem. Eu não estava trabalhando, não estava num set de filmagem ou no teatro me apresentando. Estava vivendo um momento particular da minha vida.", explicou.









