Em novos vídeos produzidos pelo marqueteiro João Santana para o PDT, o ex-ministro Ciro Gomes, apontado como candidato à Presidência em 2022, escolheu os ex-presidentes petistas Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff como alvo. Ciro disse que Lula "deu pouco para os pobres e muito para os ricos". "Como o Brasil estava tão pouco acostumado a cuidar dos pobres, o pouco que Lula cuidou pareceu muito", afirmou.

Em outra mensagem, declarou que o Brasil "era a sexta maior economia do mundo". "Com Dilma virou a nona e com Bolsonaro a 12ª. Precisa dizer mais?", disse. Os vídeos, divulgados no dia em que Lula se reuniu em Brasília com líderes partidários, fazem parte da estratégia de Ciro de se apresentar como opção da esquerda do PT na eleição do ano que vem.

