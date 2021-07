Simone Mendes - Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 12:22

Em bate-papo com seus seguidores do Instagram, a sertaneja Simone, que faz dupla com Simaria, rebateu o comentário de uma fã, que a acusou de se declarar humilde, mas só usando roupas de marca. Simone respondeu que uma coisa não tem nada a ver com a outra.

"O que tem a ver? Humildade é você chegar perto de mim, conversar comigo e ver que eu sou uma pessoa tranquila, independente do que eu tenho, do que eu uso e do que aconteça. Marca não quer dizer nada não. O que importa é se eu, de verdade, sou uma pessoa humilde, se falo com todo mundo, se sou uma pessoa amável e carinhosa", disse a cantora