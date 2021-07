Juliette e Alê Oliveira - Reprodução de internet

Publicado 03/07/2021 11:30

Campeã do 'BBB 21', Juliette Freire não gostou nada de ver seu ex-affair, Alê Oliveira, abrindo publicamente detalhes da ficada que ela teve com ele. Após o rapaz confirmar em um podcast que rolou beijo grego da advogada nele, eis que a paraibana não gostou nada e, neste sábado (3), o influenciador já não constava mais na lista de amigos da ex-BBB.

O influenciador Alê Oliveira chegou a se pronunciar após a repercussão negativa das declarações dele e de amigos em um podcast, sobre as intimidades do rapaz com Juliette. "Eu acabei de acordar com meu direct lotado de coisas e as páginas postando um negócio de beijo grego. Isso é mentira, foi uma brincadeira de mal gosto. Eu e Ju ficamos antes do programa, que não tem nada a ver hoje. Os meninos comentaram do nada isso e eu nem esperava, espero que parem de postar sobre isso, por favor", escreveu Ale.



Em entrevista a um podcast, Alê Oliveira resolveu contar intimidades de quando ficou com Juliette. O influencer disse que o encontro aconteceu durante a época das lives do ano passado: "Foi na house (casa) dela. Tomamos um vinho. Depois fomos para o motel", contou Alê. Um amigo entrou no podcast e deu mais detalhes: "Rolou língua lá…", atiçou. Alê confirmou que Juliette fez o beijo grego, mas disse que não queria biscoito em cima disso. O apresentador perguntou se ele gostou e ele respondeu que 'contra fatos não há argumentos'.