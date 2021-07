'Tentativa de censura em Teófilo Otoni por seguidores do Bolsonaro', escreveu o jornalista Chico Pinheiro ao compartilhar vídeo do humorista Gustavo Mendes - Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 12:01

Depois de quase um ano e meio afastado da bancada do 'Bom Dia Brasil' por ser do grupo de risco da pandemia de Covid-19, Chico Pinheiro anunciou seu retorno ao telejornal, que acontecerá na segunda-feira (5). Chico confessou que o coração está batendo mais forte com a oportunidade de retomar sua rotina no jornalístico matinal da TV Globo.



"Faz mais de um ano. Foi no dia 20 de março de 2020 que eu estive pela última vez apresentando o jornal desta bancada. Agora o coração bate mais forte, porque eu estou voltando. Estarei com você, a partir das 8h30 da manhã de segunda-feira voltando ao 'Bom Dia Brasil'", disse o apresentador, que relembrou as dificuldades causadas pela pandemia.

"Foi um tempo longo, de muita saudade do trabalho diário e, ao mesmo tempo, um tempo de sofrimento. Muita gente sofreu nesse período e eu também, vendo da minha casa, da minha janela, da minha TV, tudo que se passava no Brasil e no mundo. O luto tomando conta de tudo, o sofrimento de muita gente no Brasil. Nosso também, que perdemos amigos nessa pandemia", recordou ele, que disse nunca ter perdido as esperanças de que tudo voltaria ao eixo.

"Mas sempre guardei no coração um ponto de esperança. Alguém me disse uma vez: 'é pra renascer todos os dias que nós nascemos'. E assim nasce e renasce o sol todos os dias. Assim renasce o Bom Dia Brasil, na próxima segunda-feira, que volta com meu velho bordão: 'coragem, hoje é segunda-feira'. Mais do que nunca é preciso coragem, como diz o mineiro Guimarães Rosa. O que a vida quer da gente é coragem e esperança", finaliza Chico, que está na TV Globo desde 1996 e apresenta o 'Bom Dia Brasil' desde 2011.

