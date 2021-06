Réporter Vanessa Vitória, do SBT - Reprodução

Réporter Vanessa Vitória, do SBTReprodução

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 08:37 | Atualizado 28/06/2021 09:08

Rio - A repórter Vanessa Vitória, do SBT, levou um susto nesta sexta-feira. A jornalista, que está na cobertura do caso Lázaro em Goiás, foi mordida por um pitbull enquanto trabalhava . Neste domingo, ela usou às redes sociais para dizer que está tudo bem com ela e com o cachorro.

fotogaleria

Publicidade

"Está tudo bem comigo e com o Brandon. Ele estava preso e infelizmente se soltou", disse Vanessa, que esclareceu a prestação dos primeiros socorros pela família do cãozinho em Cocalzinho de Goiás.

"São pessoas maravilhosas, inclusive foi a dona do Brandon que prestou os primeiros socorros

Eu e a tutora dele não imaginávamos que ele poderia arrebentar a corda. Graças a Deus, agimos rápido. Tirei o dente dele da minha perna e o filho dela puxou ele para trás", contou.

Publicidade

A jornalista ainda disse que se vacinou contra raiva e tétano após o ocorrido, além de estar monitorando a saúde do animal por dez dias por meio de videochamadas com a tutora do cachorro.