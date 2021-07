Rodrigo Faro - Edu Moraes

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 13:43 | Atualizado 03/07/2021 13:46

Após Rodrigo Faro colocar o SBT na parede, na manhã deste sábado (3), cobrando uma posição para que desmentisse os boatos sobre ele supostamente ter se recusado a fazer teste de Covid na sede do canal, na última quarta-feira, quando gravou uma ação de merchandising com Eliana, eis que a assessoria de imprensa da emissora de Silvio Santos finalmente se manifestou. Em comunicado divulgado, o SBT nega que Faro, que testou positivo para a Covid-19 ontem, tenha se negado a realizar o exame que detecta o novo coronavírus.

"O apresentador Rodrigo Faro não se negou a fazer o teste para coronavírus ao ir gravar ação comercial no SBT, no último dia 30 de junho. O apresentador chegou ao SBT com seu motorista, tendo o veículo sido direcionado à vaga próxima a entrada ao camarim. Foi recepcionado por dois funcionários do SBT, que o conduziram ao camarim, onde se encontrava sua equipe. Lá, foi informado sobre a realização do teste, quando afirmou já tê-lo realizado na manhã do mesmo dia, por ter gravado uma ação comercial para outro cliente (apresentou em seguida o teste com o resultado negativo para Covid). Diante disto, foi liberado da realização de um novo teste e se colocou a disposição para realizá-lo novamente, se necessário fosse. Não circulou pelas dependências da emissora, ficando restrito nas áreas de estúdio e camarim. Esses são os fatos, desejamos o pronto restabelecimento do apresentador", informa o comunicado do canal.