Zeze di Camargo e Rodrigo FaroReprodução do Instagram

Publicado 04/07/2021 07:32 | Atualizado 04/07/2021 07:37

Na noite de sábado (3), Zezé Di Camargo usou seu story no Instagram para rebater o discurso de Rodrigo Faro. O sertanejo disse que em nenhum momento insultou a mãe do apresentador e que respeita todas as mães, acrescentando que a sua fala não é referente à mãe de Rodrigo. "Pelo o contrário, você está exaltando, dizendo que o cara é capaz de fazer até alguma coisa contra a mãe por alguma coisa. Então você tentar jogar para imprensa como se eu estivesse desrespeitando a sua mãe... Você está sendo injusto", observou.

Zezé disse que Rodrigo sabe muito bem do que ele está falando e que não tem como objetivo polemizar com ele, afirmando também que as pessoas precisam lembrar da época da morte de Gugu Liberato, pois irão entender a atitude dele. "Eu tenho motivos pra falar isso, você sabe disso. Sua produção sabe disso há muito tempo", afirmou Zezé.



Ao final, ele desejou saúde para Rodrigo e pediu para que ele não tentasse esclarecer os detalhes, já que sabe do que Zezé está falando e finalizou: "Cabeça, cara! A vida não é só audiência não, tá?". Xiiiii...

Entenda o caso:

Zezé Di Camargo expôs sua opinião após Faro testar positivo para a Covid-19 e afirmar que a produção do programa da apresentadora Eliana não deixou que ele fizesse o teste para verificar se estava ou não com o vírus. O sertanejo elogiou o talento do apresentador, mas disse que ele é capaz de vender a mãe por audiência. "Rodrigo é um menino talentoso, um grande apresentador, mas vende até a mãe por audiência. Uma pena!", lamentou o sertanejo.

Rodrigo, então, rebateu com um longo texto: "Caríssimo Zezé, pelo respeito pelo artista que você é, ao homem, pai de família e por tantos anos de amizade, eu me sinto confortável em responder o seu comentário a meu respeito e de minha mãe. Assim como você, comecei a trabalhar cedo, desde os meus seis anos de idade, são 41 anos de carreira onde nunca tive qualquer tipo de desavença com quem quer que seja. Pelo contrário, me sinto uma pessoa querida e respeitada pelos meus colegas".



"Ressalto aqui nessa carreira de 41 anos a importância da minha mãe, uma mulher guerreira, que sempre esteve ao meu lado, apoiando minhas decisões e vibrando com as minhas conquistas e vitórias. Assim como a dona Helena, a minha mãe, dona Vera, merece respeito e isso é o mínimo que poderia esperar de um artista e uma pessoa como você, que tem uma ligação muito forte com sua mãe. Você tem todo o direito de achar o que quiser, mas não fale da minha mãe, por gentileza".



"Fico ainda mais triste com essa sua atitude em um momento delicado de saúde como esse que estou passando, pois ao contrário de você, todos os demais integrantes da família Camargo e outros tantos colegas da classe artística, me enviaram mensagens de carinho e torcida pela minha recuperação. Se sua intenção foi lacrar com esse comentário, felizmente você não conseguiu. Meus fãs, amigos e família sabem da minha conduta nessa vida. Creio que a imagem que você tem a meu respeito diga muito mais sobre você do que de mim", afirmou Rodrigo.