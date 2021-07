Prior cumpre promessa e presenteia o pai com uma moto - reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 17:00

Felipe Prior finalmente resolveu cumprir uma promessa feita dentro do BBB 21: A de presentear seus pai, Edmir Prior, de 59 anos, com uma moto. O arquiteto dividiu o momento com seus fãs em suas redes sociais, nesta quinta-feira (1), e não escondeu a sua emoção. Enquanto esteve confinado no reality show da Globo, o paulista disse por algumas vezes sobre o desejo de fazer trabalhos ligados à marcas de motocicletas, afim de poder realizar o sonho de presentear os pais com uma, já sempre foi uma paixão da família.

“Estou muito contente, de verdade, porque eu falei isso dentro do Big Brother e hoje eu consegui dar a moto mais top para meus pais poderem viajar e curtir muito”, contou Prior, destacando o modelo da moto, uma BMW R 1250 GS Adventuri, avaliada em quase 100 mil reais.

“Meu pai desde menino anda de moto. Ele gostava muito de jogar bola e, a partir do momento que não conseguiu mais, ele achou um entretenimento para ele, que é fazer passeios de moto. E minha mãe abraçou a ideia. Eles rodam mil km num dia. Fazem viagens para um monte de lugar e desde moleque eu sempre andei na garupa deles”, acrescentou Prior.

O ex-BBB, aliás, também não saiu de mãos abanando, já que também trocou a sua. “Eu sou apaixonado por moto. Estou conseguindo realizar meus sonho é isso para mim significa muito”, concluiu.