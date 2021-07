Stênio Garcia e Marilene Saade - Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 14:21

Mari Saade, mulher de Stênio Garcia, usou as redes sociais neste fim de semana para contar que foi parar em um hospital, no Rio, após sentir fortes dores na lombar, por conta de um hérnia de disco. "A vida é assim... Um dia estamos muito bem e no outro precisando de ajuda. Domingo passado tive aqui no hospital porque Stenio teve dor abdominal. Hoje sou eu, porque desde ontem, devido à hérnia de disco na lombar, eu, que já vinha há duas semanas tratando, a dor evoluiu para insuportável e irradiando para o glúteo, pernas e pés com perda de força", conta.

Ainda segundo a atriz, o caso dela pode ser cirúrgico. "Se for nervo pinçado tem tratamento, mas se estiver comprimido precisarei de cirurgia para descomprimir o nervo. Em 2017, ao retirar o útero, deu no que deu, mas mesmo sendo emergência já me cerquei de muita fé, coragem e força menta. Logo direi pra vocês que está tudo bem", escreveu ela.

