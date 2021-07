Larissa Manoela e Bianca Palheiras - Reprodução de internet

Larissa Manoela e Bianca PalheirasReprodução de internet

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 07:56 | Atualizado 05/07/2021 08:15

Nos Estados Unidos acompanhada da amiga Bianca Palheiras, Larissa Manoela se irritou com boatos de que estaria vivendo um romance com a atriz. Pelo Twitter, a atriz desmentiu o 'namoro'. "Gente, que coisa mais desnecessária ficar tendo que falar de orientação sexual em pleno 2021. É preciso ter paciência, respirar e ser didática, como a Professora Helena (captaram o link?). Dito isto, não, não estou namorando a minha amiga, conforme estão criando essa fic sem noção! Isso é MENTIRA. Mulheres, ou elas são rivais, ou são namoradas?? Oi?? Que mundo é esse!! Número 1: não, não tenho relacionamento amoroso com mulheres", esclareceu.

Ela continuou o desabafo: "E seu eu tivesse, não teria que ser tabu. Chega de preconceito, de querer limitar o amor das pessoas. Não tenho dúvidas sobre a minha orientação sexual. Sim, eu sou hétero. Esse espaço é meu com vocês, para não deixar dúvidas sobre mentiras e especulações. E acrescento: assim como já viajei com outras amigas, outras vão me acompanhar. Sou abençoada por belas e verdadeiras amizades, ainda mais em um mundo em que a superficialidade reina. Valorize seus amigos de verdade! Mas a questão não é só essa!! É desrespeitoso espalhar e alimentar mentiras sobre as pessoas. Ainda mais envolvendo uma amiga que não tem nada a ver com isso. Parem de criar mentiras!! E o que mais me chateia é pensar: por que esse assunto ainda é notícia?? Não me relaciono com meninas. Mas isso não deveria ser motivo de deboche e de preconceito disfarçado de curiosidade ou 'brincadeira'. Precisamos de mais respeito!!".

A internet começou a insinuar que as duas eram namoradas depois que elas fizeram uma tatuagem juntas escrito 'together', que em inglês significa 'juntas'. "Agora essa fase incrível, cheia de descobertas, verdade, aventuras e autoconhecimento está eternizada. E que seja só o início de uma linda história que estamos vivendo. Estamos juntas, amiga", escreveu Bianca na legenda da imagem.