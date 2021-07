Imagem do palco no momento da apresentação de Bruno e Marrone - Fábia Oliveira

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 14:04 | Atualizado 05/07/2021 14:22

Após esta humilde coluna noticiar os três dias de evento em comemoração ao aniversário de 26 anos de Marina Ruy Barbosa, que estavam previstos para acontecer na fazenda do namorado dela, Guilherme Mussi, em Capão Bonito, no interior de São Paulo, a ruiva usou o Twitter para dizer que não gostava de rave. Pois bem. De rave ela pode até não gostar, mas de comemorar em grande estilo ao lado de amigos no meio da pandemia, ah ela gosta.



Neste fim de semana, a atriz reuniu amigos e familiares dela e do namorado político para celebrar mais uma primaveira com uma festa junina daquelas, como já haviamos antecipado. E o evento, que começou na noite da última sexta-feira, não foi pouca coisa, não. Contou, inclusive, com shows das duplas Bruno e Marrone e Edson e Hudson. Quer mais? Teve muita comida típica, frio do interior e decoração junina impecável, que foi assinada por uma decoradora que saiu de São Paulo para fazer a festa acontecer.



Entre os amigos presentes estavam a empresária e influenciadora digital, Paula Aziz, e a atriz Mônica Martelli, uma das melhores amigas de Paulo Gustavo que tanto militou após a morte do ator. Aquela, que publicou foto no Instagram segurando uma placa escrito: "raiva de quem nega a vida". Pelo visto ela deixou a militância do 'fique em casa' e sua aversão ao governo Bolsonaro em casa na hora de aglomerar na festa da amiga Marina, já que o namorado da atriz e dono da fazenda é um deputado federal de direita e apoiador do atual governo. Vale lembrar que mesmo vacinado é recomendado pela Organização Mundial de Saúde manter o uso de máscara de proteção e distanciamento social, coisa que não vemos nas imagens das festa...