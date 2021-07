Ana Maria segura o choro no 'Mais Você - Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 11:00

Ana Maria Braga foi afastada do 'Mais Você' nesta semana, após testar positivo para a Covid-19. A apresentadora foi substituída por Fabrício Battaglini, que avisou sobre o diagnóstico positivo de Ana Maria, mesmo após ter tomado as duas doses da vacina. A comandante do programa comentou como está seu quadro de saúde.

"Vim passar aqui avisar que estou bem. Sim, testei positivo para COVID-19. Já tinha tomado as duas doses e mesmo assim fui infectada. Estava com sintomas de gripe desde quinta à noite, mas hoje de manhã perdi meu olfato. Não estava sentindo meu perfume. Tirando o mal estar, passo bem. Sem motivos para preocupação. Obrigada pelo carinho de todos! Não estou no programa pelo bem estar e saúde de todos", escreveu Ana no Instagram