Por O Dia

Publicado 05/07/2021 05:00

Esta coluna já havia noticiado que a cantora Solange Almeida e o marido, Monilton Moura, estavam em processo de tentar engravidar. Aos 46 anos e mãe de quatro filhos, cantora, que tem óvulos congelados desde 2013, não descarta a possibilidade de fazer uma fertilização in vitro (FIV), embora primeiro esteja tentando a engravidar de forma natural. Mas o que pouca gente sabe é que Sol Almeida já engravidou do empresário de 29 anos, mas acabou perdendo o bebê.



O aborto da artista aconteceu em outubro do ano passado, mas até então ela nunca havia comentado nada sobre publicamente. "Ano passado engravidei naturalmente. Tomei um susto quando vi o exame que estava grávida. Mas não foi adiante. Perdi na quinta semana. Deus não quis naquele momento. E tanto eu quanto ele ficamos conformados. Estamos tentando naturalmente ainda, sou fértil e se for pra ser será", disse Sol, ao ser procurada pela coluna, com exclusividade.



Sol e Monilton se casaram em sigilo, em novembro do ano passado, um mês após a perda do bebê e cinco meses depois de se reencontrarem. A cerimônia foi no civil, na propriedade do casal, no Ceará. Os dois já haviam se relacionado há seis anos, mas o namoro, na época, não vingou por conta da cantora, que não curtia muito a ideia de se envolver com uma pessoa quase 17 anos mais nova que ela.