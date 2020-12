Jair Bolsonaro Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 19:42 | Atualizado 30/12/2020 20:30

Rio - O presidente Jair Bolsonaro criticou a legalização do aborto na Argentina. Através de seu perfil no Twitter, na noite desta quarta-feira (30), o chefe do Executivo lamentou a decisão.

"Lamento profundamente pelas vidas das crianças argentinas, agora sujeitas a serem ceifadas no ventre de suas mães com anuência do Estado", escreveu.

Bolsonaro ainda afirmou que se depender dele, o aborto não será legalizado no Brasil. "Lutaremos sempre para proteger a vida dos inocentes!", concluiu.