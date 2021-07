Cícero Chaves - Reprodução internet

Cícero ChavesReprodução internet

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 15:29 | Atualizado 04/07/2021 15:52

Filho de Chico Anysio (1931-2012) e da ex-frenética Regina Chaves, o produtor fonográfico e DJ, Cícero Chaves, morreu neste domingo (4), em São Paulo, aos 39 anos. A causa é circunstâncias da morte não foram divulgadas. O velório está previsto para hoje, às 15h, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. As informações são do colunista Ancelmo Gois.