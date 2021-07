Filha de Gerson Brenner consegue carro adaptado para o pai com vaquinha virtual - Reprodução Instagram

Publicado 05/07/2021 05:00

A vaquinha online aberta por Vica Brenner, filha do ator Gerson Brenner, para arrecadar dinheiro para comprar um carro adaptado para o pai conseguir sair de casa, deu certo. A psicóloga Marta Mendonça, mulher de Gerson, agradeceu as doações que possibilitaram a compra do veículo, uma Fiat Doblò.

"Eu e Gerson gostaríamos de agradecer muito, não temos nem palavras por tanto carinho para com ele. É um presente que não tem preço, pois vai mudar totalmente a qualidade de vida dele. A felicidade dele foi visível quando viu o carro. Obrigada a todos que contribuíram para esse sonho se tornar realidade e um obrigada enorme a Vitória, filha de Gerson, pela iniciativa e grande empenho para esse sonho ser realidade hoje", escreveu ela.



Gerson Brenner teve sequelas após ser baleado na cabeça, no auge de sua carreira de ator, em 1998. Ele não consegue sair de casa há 23 anos, por conta de sua dificuldade de locomoção.