Cauã Reymond visita a avó de 100 anos - reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 18:24

Cauã Reymond compartilhou um clique fofo em suas redes sociais, no qual ele aparece ao lado de sua avó. O ator se mostrou emocionado com o encontro com a matriarca, que recentemente completou 100 anos.

"Hoje eu fui visitar minha avó que fez 100 anos. Fiquei emocionado com a força e a garra que sempre fizeram parte da história dela e da minha família. Obrigado por tudo Vó obrigado a você também Liliane !!! Sobrinha amorosa e cuidadosa demais)", escreveu ele.