Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) Reginaldo Pimenta / Arquivo

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 16:59

Rio - Aprendeu em flagrante, nesta quarta-feira (14), uma mulher suspeita abandonar um recém-nascido na Rua Belkiss, no bairro Coelho da Rocha, em São João de Meriti. A mulher admitiu para os policiais que tomou chá abortivo para interromper a gravidez o bebê foi encontrado dentro uma sacola plástica, no mesmo dia do crime.

Feto foi encontrado abandonado no bairro Coelho da Rocha, em São João de Meriti Reprodução/Internet

Uma equipe do 21º BPM (São João De Meriti) foi acionada por moradores da região para averiguar o caso e, chegando no local, constaram que o bebê estava sem vida. O caso foi inicialmente registrado na 64ª DP (São João de Meriti), mas a DHBF assumiu as investigações.

A pena de reclusão para casos de abandono e maus-tratos de incapazes e idosos passou de 4 a 12 anos para 8 a 14 anos se as ações resultarem em morte ou lesão grave.