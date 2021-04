Feto foi encontrado abandonado no bairro Coelho da Rocha, em São João de Meriti Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 15:27 | Atualizado 14/04/2021 15:55

Rio - Um recém-nascido foi encontrado morto, nesta quarta-feira (14), por moradores da Rua Belkiss, no bairro de Coelho da Rocha, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O feto foi abandonado atrás de um carro e enrolado em um saco plástico. Uma equipe do 21º BPM (São João De Meriti) foi acionada para averiguar o caso e, chegando no local, constaram que o bebê já estava sem vida.

O local foi resguardado para perícia, e a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada. O caso foi inicialmente registrado na 64ª DP (São João de Meriti), mas a DHBF assumiu as investigações.

Publicidade