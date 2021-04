Projeto foi discutido na Câmara dos Deputados Pablo Valadares/ Câmara dos Deputados

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 20:22

Rio - A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira, o regime de urgência do projeto do deputado Hélio Lopes (PSL-RJ), que aumenta a pena para abandono e maus-tratos de incapazes e idosos. Segundo o texto, a pena de reclusão passa de 4 a 12 anos para 8 a 14 anos se as ações resultarem em morte ou lesão grave.

Publicidade

Presos acusados de matá-lo, o vereador Dr. Jairinho (sem partido) e a mãe do menino, Monique Medeiros, carregaram o corpo da criança já morta às 4h09 do dia 8 de março, conforme mostra imagem do elevador do prédio obtida pelos investigadores.

Esse novo documento que embasa a investigação afirma que as lesões foram cometidas entre 23h30 do dia 7 e 3h30 do dia 8, momento em que o casal diz ter encontrado o menino morto. Jairinho e a mãe de Henry teriam esperado 39 minutos antes de tomar a atitude de levá-lo ao hospital, de acordo com as informações do laudo de reprodução simulada.

Publicidade

O laudo do IML apontou diversas lesões pelo corpo da criança, infiltrações hemorrágicas nas partes frontal, lateral e posterior da cabeça, contusões no rim, no pulmão e no fígado. A causa da morte seria "hemorragia interna causada pelo rompimento do fígado".