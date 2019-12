Torta de climão! Desafeto de Jojo Todynho afirma que cantora inventou gravidez

São Paulo - A empresária Kamila Simioni usou suas redes sociais nesta quinta-feira (19) para agradecer e retribuir o pedido de desculpas que recebeu de Rico Melquiades, mas que não fará o mesmo com Jojo Todynho.

Na publicação, a influencer comentou o desentendimento que teve com Rico e falou sobre perdoar o humorista. No entanto, um seguidor perguntou se ela também perdoaria Jojo Todynho, pela briga que tiveram no início do mês.

"Ela nunca receberá meu pedido de desculpas, porque não errei com ela. Eu não trato com pessoas que precisam INVENTAR uma falsa gravidez para tentar limpar sua barra. SIM, EU ESTOU AFIRMANDO QUE NÃO EXISTE ABORTO", garantiu Kamila Simioni.

Na última terça-feira (17), Jojo Todynho revelou aos seus seguidores que sofreu um aborto e que está tomando remédios para ansiedade.