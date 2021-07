Vagner Lara - Thiago Duran/AgNews

Publicado 05/07/2021 08:24

Quem aí lembra de Vagner Lara, o ex-participante do 'BBB 14'? Após sua saída do reality, o empresário, que ficou conhecido nacionalmente como Vavá, deu uma entrevista sobre os altos e baixos da fama no ano passado. Entre outras revelações, disse à 'Quem' que viveu uma crise financeira por conta da pandemia. Pois bem. Agora tudo começa a clarear. Ele acaba de se tornar gerente de uma loja no shopping Tietê Plaza, na zona oeste de São Paulo. A coluna deseja sucesso na nova fase do rapaz!