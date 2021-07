Rafa Kalimann - Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 11:44

Após terminar recentemente seu namoro com o cantor Daniel Caon, após pouco mais de um ano juntos, Rafa Kalimann postou uma reflexão em suas redes sociais, mostrando que tem estado bem pensativa depois do término com o rapaz.

"Mesmo quando tudo te diz que não, continue acreditando que o melhor vai chegar. Não perca a fé e a esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Hoje, olhar pra ela (lua) me faz sentir frio na barriga de quem espera e acredita sempre no melhor e deseja esse melhor pro outro.. Eu vou continuar confiando, é isso que me alimenta", escreveu ela.