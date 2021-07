Larissa Manoela - Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 15:24

Larissa Manoela está de férias com a mãe, Silvana, em Orlando, mais precisamente na Disney, e uma situação chamou atenção dos fãs da atriz. É que Silvana respondeu diversas perguntas nos stories, do Instagram, falando sobre a vontade de ir embora do local e voltar para o Brasil. Além disso, ela deixou de seguir a filha na rede social e não tem mais posts na timeline. Parece que o caldo entornou...

"O que aconteceu com a mãe da Larissa Manoela?", perguntaram diversos seguidores nas redes sociais. "Hoje eu tô só a mãe da Lari", brincou outra, se referindo ao aparente mau humor de Silvana. Alguns dos seguidores da atriz acreditam que a conta de Silvana possa até mesmo ter sido hackeada.



A família de Larissa tem passado dias na Disney, o que, pelas respostas de Silvana nas redes, não está sendo satisfatório. Questionada se gosta de ir aos parques, ela responde que "não" e que "não tem nada de diferente" nos Estados Unidos.