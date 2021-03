Silvana e Ludmilla Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 04/03/2021 14:28 | Atualizado 04/03/2021 14:31

Após Luiz Antônio da Silva, pai de Lumdilla, negar as acusações feitas pela mãe da cantora de que ele estaria ameaçando expor a filha para pedir dinheiro , Silvana Oliveira foi às redes sociais falar sobre o passado do ex. Segundo ela, ele estaria mentindo.

"Como você mente descaradamente. Você fala que ficou preso por dois anos, quando, na verdade, você foi preso oito vezes, cometendo oito delitos, assaltando saidinha de banco, mulher, idoso e gestante (...). A primeira vez que ele foi preso a Ludmilla tinha 1 mês e 13 dias. Esse homem nunca deu nada para minha filha", iniciou ela.



"Quando você foi preso pela segunda vez, que para mim era a primeira, eu não te abandonei, continuei te visitando, só que os seus papos eram sempre os mesmos: que ia sair de lá e fazer de novo. Então, meti o pé, e depois você foi preso mais seis vezes, imagina se eu estou contigo nessa? E outra coisa: não usufrui do seu dinheiro do roubo, porque eu sai fora", continuou a mãe de Ludmilla.



"A Ludmilla, ainda que esse traste não presta, não vale nada, ela tem um bom coração e sempre gostou dessa porra desse homem. Por mim, ela nem procurava mais esse homem, porque ele fez muito mal a mim e a minha filha. Mas, enfim, é pai, eu nunca tirei esse direito dela" afirmou.



"Na época que ela estava começando como MC Beyoncé, ela estava preso pela sétima vez, saiu (da cadeia), e ela, escondida de mim, alugou um quitinete para ele e dava R$ 400 por semana para esse camarada. E o que ele fez? Ele roubou de novo, porque é mais fácil roubar gestante e idoso na saidinha de banco", lembrou Silvana.



De acordo com a matriarca, após a fama Ludmilla tirou o pai da cadeia, o levou para a casa dela e ainda passou a dar uma mesada de R$ 1,6 mil ao mês.



"Ela trouxe ele para dentro de casa. Só que para uma pessoa que tem a vida muito fácil como ele tinha, R$ 1.6 mil para esse cara não é nada. Ele queria mais. Há cinco meses, ela parou de dar essa grana para ele, porque ele ainda ganhando esse dinheiro, ficava dizendo por aí que está passando fome. Então, desde esses cinco meses para cá, esse homem sente uma saudade da filha. Ele arrumou advogado para chantagear...Ele é um ingrato!", encerrou a matriarca, com tons de ironia.