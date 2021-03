Comédia 'Enrolados' terá temporada presencial e online até o dia 28 de março Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 12:53

Rio - O ator Rodrigo Candelot, que vive o sacerdote Ibate na novela "Gênesis", da Record TV, estreia a comédia "Enrolados", no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema, na Zona Sul do Rio. A temporada vai de 4 a 28 de março, de quarta a Domingo, sempre às 20h e será transmitida nos canais digitais da peça (Facebook e Youtube). Sempre gratuita, o espetáculo ainda contará com tradutor de libras e legendas e aos domingos, após as apresentações, haverá um bate-papo entre os espectadores e o elenco e a direção.

Montada sob a forma de esquetes de humor, o espetáculo apresenta histórias sobre amor, flerte, sexo, brigas e outros conflitos gerados em relacionamentos amorosos e familiares. "Enrolados" traz livre adaptação de textos de Fernanda Young, Alexandre Machado e Paulo Halm, entre outros textos de autores contemporâneos como Cristina Fagundes e Paula Rocha. A comédia, primeira direção teatral de Rodrigo Candelot, propõe inovação e valorização de textos humorísticos de grande sucesso nos últimos anos.

Publicidade

SERVIÇO

Temporada de 04 a 28 de março – quarta a domingo, às 20hs.



Dia 04 – 5a feira – às 20hs



Teatro Cândido Mendes



Endereço: Rua Joana Angélica 63, Ipanema



Duração: 70 minutos



Gênero: Comédia



Lotação: 103 lugares, mas só usaremos a metade dos assentos, 50, no dia 04.