Por IG - Gente

Publicado 05/03/2021 16:09

Rio - Juliette é umas das participantes favoritas do "BBB 21" e tem grandes chances de ganhar o programa. A advogada e maquiadora já alcançou 12 milhões de seguidores nas redes sociais e todo esse favoritismo está chamando atenção das marcas, que já estão negociando para fazer propaganda nas redes sociais da sister.

Por conta do contrato com a Globo, Juliette não pode fazer propagandas até o final do programa. Mas, de acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, as marcas já estão em negociação e a advogada está cobrando R$ 30 mil por uma sequência de três Stories anunciando um produto.

E não para por aí. Dependendo do tipo de ação nas redes sociais, esse valor pode aumentar ainda mais. Caso Juliette continue se destacando positivamente ao longo do programa, ela pode cobrar ainda mais para anunciar produtos.