Mari Gonzalez Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 16:32 | Atualizado 05/03/2021 16:33

Rio - Mari Gonzalez usou as redes sociais para informar os fãs sobre o estado de saúde do noivo, Jonas Sulzbach. O influenciador passou por uma cirurgia para retirada de varizes e Mari disse que Jonas teve dores e insônia durante a madrugada desta quinta-feira, mas agora "está tranquilo".



“O Jota já está tomando café da manhã, está melhor. Ontem foi chatinho, ficou sentindo dor, demorou para dormir, teve insônia até as 5h da manhã. Não conseguia dormir. De manhã, tomou outra medicação e agora está tomando café da manhã”, disse ela.