Por iG

Publicado 05/03/2021 16:07 | Atualizado 05/03/2021 16:11

Deborah Secco postou em seu Instagram, na manhã desta sexta-feira, um vídeo analisando o "BBB 21". Ao lado de diversas celebridades, a atriz está viciada no reality e está comentando tudo pelas suas redes sociais.

fotogaleria

No começo do vídeo, Deborah revela com quem não simpatiza: "Meu assunto preferido: BBB. Eu pedi muito para a Lumena ser eliminada porque a Lumena atrapalhava muito o jogo do Gilberto e da Sarah", começou ela.Depois, a artista revelou que quer um jogo que beneficie o G3 (Gilberto, Sarah e Juliette). "Agora quem está estragando o jogo do nosso G3 são os bastião. Vale destacar que, dessa maneira, Juliette vai ficando favorita lá na frente", comentou.Assim, Deborah Secco revelou sua torcida atualmente: "Juliette já se tornou minha preferida declarada! E agora... Vida normal!", finalizou.