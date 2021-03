Yasmin Brunet e Gabriel Medina completam um ano de relacionamento Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 14:10 | Atualizado 04/03/2021 14:23

Rio - Gabriel Medina e Yasmin Brunet estão comemorando um ano de relacionamento nesta quinta-feira. Eles começaram a namorar em março do ano passado. Atualmente, eles são casados. Medina fez uma homenagem para Yasmin nas redes sociais.

fotogaleria

Publicidade

"1 dia virou 365 dias. Te amo, minha linda. Obrigado por tudo e por ter esse coração gigante. Conta comigo sempre!", escreveu o surfista na legenda de uma foto em que aparece com a modelo. Yasmin também declarou seu amor na internet.

"Um ano de muitas risadas, muito amor, confiança, alegria, paixão, amizade, companheirismo, paz e muito mais. Faz 365 dias que Deus fez nossas vidas se cruzarem e sou muito grata por isso. Obrigada por ser essa pessoa incrível que você é, obrigada por me mostrar o quanto o que eu pensava que era impossível é, na verdade, muito possível. Obrigada por me mostrar um coração gigante, uma alma tão linda e um caráter tão íntegro. Obrigada, Deus, por me dar a oportunidade de viver ao lado dessa pessoa maravilhosa. Te amo muito, meu lindo, e agradeço muito por tudo o que somos. Que venha o resto vida", escreveu.

Publicidade

Yasmin Brunet e Gabriel Medina começaram a namorar em março de 2020, bem no início da quarentena e do isolamento social. Eles só assumiram o romance em abril do mesmo ano. Os dois passaram boa parte da quarentena em Maresias, no Litoral de São Paulo, onde Medina morava com a família. Os dois se casaram em dezembro de 2020, no Havaí.