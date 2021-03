Thais Bezerra dando oficina de percussão no Dia Internacional da Mulher de 2020 Lu Mattos/Divulgação

Rio - Dia 8 de março é Dia Internacional da Mulher e a maestrina Thaís Bezerra já sabe como vai comemorar. Com uma grande reunião de mulheres maravilhosas fazendo parte de um movimento musical com a Oficina de Percussão online. O curso, que é tanto para iniciante, quanto para quem já é avançado no instrumento, custa a partir de R$45, e terá o Samba como tema. A inscrições estão abertas.

"Somos mulheres na música, tendo a percussão do Carnaval de rua como o nosso grito de existência, resistência, alegria, conquista e liberdade. Ano passado nos reunimos para uma aula aberta de percussão ao ar livre. Achei que viriam 30 mulheres, porém fomos quase 300. Uau! Como somos gigantes! Somos potentes! E esse ano não será diferente!", afirma.

O encontro é exclusivamente para mulheres, pela plataforma Zoom, possibilitando a adesão para todas as regiões do Rio de Janeiro e para além do Rio também. As vagas são oferecidas nos instrumentos tamborim, xequerê, ganzá, agogô de 2 bocas, timbal, surdo de terceira, surdo de marcação, caixa, alfaia.

