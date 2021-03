Ex-BBB Cacacu mostra bumbum em foto de lingerie Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 11:44 | Atualizado 04/03/2021 11:48

Rio - A ex-BBB Maria Claudia, que ficou conhecida como Cacau, postou no Instagram uma foto em que mostra suas curvas de lingerie. Aos 24 anos, Cacau costuma falar sobre "corpos reais" em suas redes sociais.

"Bom dia, aceita café com biscoito? Essa bunda é minha, esse cabelo também, as conquistas e erros cometidos são meus também, as contas pagas, os 24 anos, os 1005 sonhos, 85 quilos e esse biscoito quentinho saindo do forno bem gostosinho. Eita, Maria Cláudia, esse jeito de brincar com palavras, tudo isso para justificar uma foto da raba? Você ainda tem que aprender muito, viu... e sinto que aprende enquanto fala, então aí vai: 'não espere que os outros digam o que você é ou o que tem que fazer, se conheça, aconteça, faça, seja! Fonte: Vozes rotineiras da minha cabeça #reflexao #corpolivre #autoconhecimento", escreveu Cacau na legenda da imagem.